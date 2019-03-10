محكمة سودانية تقضي بسجن وتغريم مريم الصادق المهدي

أصدرت محكمة طوارئ سودانية، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن لمدة أسبوع، والغرامة على نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي.

وقالت نون كشكوش، المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ، إن ”قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان، أصدر أمرًا فوريًا بالسجن لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه (نحو 43 دولارًا أمريكيًا) في مواجهة مريم المهدي“، مضيفة أن ”مريم رفضت دفع الغرامة“.

واعتقلت مريم ضمن العشرات من المحتجين، من أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة.

وفرقت قوات الأمن السودانية، في وقت سابق اليوم، المئات من المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع قبيل توجههم إلى مبنى البرلمان.

وأمس السبت، قضت محكمة بالسجن والجلد لـ 9 فتيات؛ على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات، وهو الحكم الأول بالجلد منذ بدء محاكمة المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ، الأسبوع الماضي.

وأصدر الرئيس عمر البشير، في الـ 25 من فبراير/شباط الماضي، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت ”إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص“.

كما شملت الأوامر، ”حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات“.