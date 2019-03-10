رئيس العراق يعلق على زيارة روحاني لبلاده

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أهمية زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد، يوم غد الإثنين، معربًا عن أمله بأن تكون الزيارة محطة هامة لتعمیق العلاقات بین البلدین.

وقال صالح، خلال لقائه عددًا من الصحفيين والإعلاميين الإيرانيين، في قصر السلام، وسط بغداد، إن ”زيارة روحاني إلى بغداد مهمة للغایة، كما تجری في أجواء مهمة للغایة“.

وأضاف الرئيس العراقي: ”أولًا وقبل كل شيء، هذه الرحلة هي تعمیق للعلاقات بین البلدین والشعبین، كنت في طهران قبل ثلاثة أشهر، حیث رحب بي روحاني وقائد الثورة الإسلامية، ومسؤولون آخرون، وكان لدینا محادثات طویلة ومفصلة حول الوضع في العراق والعلاقات بین البلدين والوضع في المنطقة“.

وتابع صالح أن ”زیارة روحاني ستكون لاستكمال المحادثات بین البلدین، ونأمل أن تكون هذه الزیارة محطة هامة لتعمیق العلاقات بین البلدین، بما في ذلك الأمور الاقتصادیة، والتأكید على العلاقات القائمة بین البلدین والقضایا الأمنیة والسیاسیة وأیضًا من حیث نهجنا تجاه المنطقة“.

وقال الرئيس العراقي: ”نحن وإیران نشترك في حدود مشتركة طویلة تبلغ حوالي 1400 كیلومتر، ولدینا روابط ثقافیة واجتماعیة وتاریخیة ودینیة مشتركة، لدى البلدین العدید من المصالح المشتركة، تأتي المصالح السیاسیة وتذهب، لكن المبادئ التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة ومصالحنا المشتركة تتطلب التفكیر في علاقات أطول وأعمق“.

وأضاف صالح: ”سوف نتحدث عن الحدود الطویلة وغیرها من المشتركات الثقافیة والسیاسیة، وسنناقش أیضًا العلاقات الاقتصادیة والقواسم المشتركة بین البلدین والشعبین“.

ووصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس السبت، خلال استقباله السفير العراقي الجديد لدى طهران سعد عبدالوهاب قنديل، العلاقات بين طهران وبغداد بـ ”المثالية“.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس السبت، إلى العاصمة بغداد، تمهيدًا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق.

و كشفت رئاسة الجمهورية الإيرانية، في وقت سابق، عن تفاصيل وبرنامج زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق.

ونقلت وكالة ”فارس“ الإيرانية، عن رئيس المكتب الإعلامي في الرئاسة برويز إسماعيلي، قوله، إن “ روحاني سيجري في بغداد خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين إيران والعراق“.

وأضاف، أن ”وفدي البلدين، وخلال الاجتماعات المشتركة، وكذلك الاجتماعات الثنائية المنفصلة مع نظرائهم، سيبحثان آخر الأوضاع بشأن الاتفاقات والتعاون فضلًا عن الفرص الجديدة لتنمية العلاقات وترسيخها بين البلدين الصديقين الجارين“، مؤكدًا أن ”نتائج هذه اللقاءات والمباحثات، سيشرحها رئيسا البلدين لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مشترك“.

وقال المسؤول في الرئاسة الإيرانية: ”من البرامج الأخرى للرئيس الإيراني خلال زيارته إلى العراق؛ اللقاء مع رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي، والمشاركة في الملتقى التجاري بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة في إيران والعراق، واللقاء مع سائر كبار المسؤولين العراقيين وعدد من النخب السياسية والاجتماعية بالعراق، فضلًا عن اللقاء مع آية الله علي السيستاني وزيارة العتبات المقدسة“.