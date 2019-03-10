إسرائيل تلزم جنودها بزيارة ”البراق“ وتوجه لتحويل ”مصلى الرحمة“ لكنيس يهودي‎

بدأت إسرائيل في إلزام جنود جيش الاحتلال سواء اليهود أو غيرهم ممن يلتحق بالجيش، بزيارة حائط البراق في مدينة القدس المحتلة والأماكن المقدسة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، أن القرار الجديد، يفرض على الجنود كافة في الخدمة الاجبارية، زيارة حائط البراق، لمرة واحدة على الأقل قبل إنهاء خدمته الإلزامية بالجيش.

وجاء هذا القرار، ضمن خطة تعليمية جديدة لجنود الجيش الإسرائيلي، تفرض عليهم التعرف على الأماكن المقدسة والتاريخية لليهود في البلاد.

وأضافت القناة، أن الجيش سيقوم بمتابعة كل جندي خلال هذه الخطة، وأي جندي سيتهرب من تطبيق هذا القرار، سيتم محاسبته.

تهويد مصلى الرحمة

في الإطار ذاته، دعا أساف فريد المتحدث باسم اتحاد منظمات الهيكل المزعوم، اليوم الأحد، إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى الخميس المقبل، لبسط السيطرة الإسرائيلية على المكان، ولتحويل مصلى الرحمة لكنيس يهودي يحمل اسم ”كنيس باب الرحمة“.

وكان أحد عناصر شرطة الاحتلال اقتحم يوم أمس مصلى الرحمة في الأقصى بحذائه، وبصورة استفزازية مهددًا ومتوعدًا المصلين، وهو ذاته الذي تجول في الأقصى سابقًا وبيده زجاجة خمر، في الوقت الذي حذرت فيه الأوقاف الإسلامية من هذه الاستفزازات وطالبت بإبعاده عن الأقصى.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى من باب ”المغاربة“ بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وسط إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى المسجد، واحتجاز بطاقات الشبان منهم على البوابات الرئيسة الخارجية، حسب الوكالة الرسمية.