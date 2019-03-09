قصف مكثف للنظام ومجموعات مدعومة من إيران على ”إدلب“

تواصل قوات النظام السوري والمجموعات المدعومة من إيران، قصفها المكثف على مناطق المدنيين داخل حدود منطقة ”خفض التصعيد“ بمحافظة إدلب.

ومنذ صباح السبت، تقصف القوات بالمدافع كلًا من مناطق خان شيخون وسراقب ومعرشورين وتلمنس والدير الشرقي في إدلب، واللطامنة وكفرزيتا في الريف الشمالي لحماة.

وتتعرض المناطق المدنية في إدلب وسهل الغاب لقصف عنيف منذ مساء الجمعة.

ولم تسفر الهجمات عن قتلى أو إصابات بسبب خلو معظم المنازل في تلك المناطق من سكانها.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة ”خفض تصعيد“ بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

وتزايدت مؤخرًا هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات المتحالفة معه على منطقة ”خفض التصعيد“، منتهكة اتفاق ”سوتشي“.

وتسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة ”خفض التصعيد“ بمقتل 111 مدنيًا وجرح 335 آخرين منذ مطلع العام الجاري.

واتفاق ”سوتشي“ أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018.