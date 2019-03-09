الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس

شرعت عائلة ”الجعابيص“ المقدسية، اليوم السبت، بهدم منزلها ذاتيًا في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

وأوضحت ”وفا“ أن تلك الخطوة التعسفية جاءت بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، والتي أخطرتها بقرار الهدم بحجة عدم الترخيص والبناء غير القانوني.

ولجأت ”عائلة الجعابيص“ إلى هدم منزلها ذاتيًا؛ تجنبًا لدفع بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال في المدينة، بحسب ما تعمل به إسرائيل مؤخرًا.

في ذات الإطار، واصلت عائلة المواطن عطا الله عليوات، اليوم، عملية هدم منزلها الكائن في بلدة سلوان، والتي كانت شرعت بها، مساء أمس الجمعة؛ بضغط من بلدية الاحتلال في القدس؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وحسب صاحب المنزل عليوات؛ فإن بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا يقضي بهدم المنزل، رغم محاولته خلال السنوات الماضية ترخيصه، ودفع غرامات مالية بلغت قيمتها حوالي 100 ألف شيقل.

وتبلغ مساحة المنزل 80 مترًا مربعًا، وتم تشييده قبل 8 سنوات، بعد هدم منزله الأول، ويعيش في المنزل أسرة مكونة من 7 أشخاص.