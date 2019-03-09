”حماس“ تدين محاولة اغتيال قيادي بحركة ”فتح“ في غزة

دانت حركة ”حماس“، اليوم السبت، محاولة اغتيال تعرض لها القيادي البارز في حركة ”فتح“ أحمد حلس، وسط قطاع غزة، الجمعة.

وقالت ”حماس“ في بيان: ”ندين حادثة تعرض سيارة القيادي بحركة فتح، أحمد حلس، لإطلاق نار وسط قطاع غزة“.

ودعت ”حماس“ وزارة الداخلية بالقطاع التابعة لها إلى البحث والتحري لكشف ملابسات ”الجريمة، والضرب بيد من حديد على كل من يريد نشر الفوضى أو خلط الأوراق والوقيعة بين أبناء شعبنا الفلسطيني“.

ومساء يوم الجمعة، قالت حركة ”فتح“ إن مركبة حلس تعرّضت لإطلاق نار في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وذكرت ”فتح“ أن مركبة مجهولة اعترضت طريق ”حلس“ وأطلقت النار تجاه مركبته دون إصابته أو أي من مرافقيه.

وعقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في غزة التابعة لحركة ”حماس“، فتح تحقيق في الحادث.

وأفاد الناطق باسم الداخلية إياد البزم، في بيان، أن التحقيقات الأولية أظهرت إصابة مقدمة السيارة بطلق ناري واحد، دون وقوع إصابات.

وأوضح البزم أن التحقيق بالحادث يهدف لمعرفة هوية الفاعلين والوصول إليهم.

وكانت حركة ”فتح“، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد حملتا في بيانين منفصلين، مساء يوم الجمعة، حركة ”حماس“، مسؤولية محاولة اغتيال حلس.