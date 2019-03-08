انفجار سيارة مفخخة في مدينة الموصل العراقية (صور)

قالت خلية الإعلام الحربي العراقية إن سيارة مفخخة انفجرت، مساء اليوم الجمعة، في الساحل الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأضافت الخلية في بيان: إن ”عجلة مفخخة انفجرت في حي المثنى بالساحل الأيسر لمدينة الموصل“.

ولم تعلن خلية الإعلام عن أضرار مادية أو بشرية ناجمة عن الانفجار، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن التفجير أدى إلى سقوط ضحايا لم يُعرف عددهم لغاية الآن.

وتداول نشطاء من الموصل صورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر السيارة المفخخة التي استهدفت موكب مدير الأمن الوطني، عقيد هشام النجم، قرب مطعم ”سبايسي“، مما أدى إلى إصابة بعض أفراد حمايته بجروح.

وتعاني مدينة الموصل مركز محافظة نينوى أوضاعًا أمنية متردية، بعد توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش عام 2017، إذ تشهد بين الحين والآخر خروقات أمنية وتفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة.