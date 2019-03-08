قتلى في صفوف الجيش العراقي بإطلاق نار داخل وحدة عسكرية في بغداد

أعلن العراق، يوم الجمعة، مقتل 5 من جنوده، جراء إطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية، غربي العاصمة بغداد، بحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية.

وقال البيان إن ”قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقًا بشأن مقتل خمسة جنود عراقيين، في حادث إطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية“.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت القاتل، وسيتم كشف مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

من جهته، كشف مصدر أمني، تفاصيل مقتل الجنود الخمسة داخل وحدتهم، رافضًا الكشف عن هويته لحساسية الموضوع أمنيًا.

وقال المصدر، إنّ ”الجنود ينتمون للفرقة السادسة لواء 24 الفوج الرابع، وقام أحد الجنود بقتل الجنود الخمسة“.

وأضاف أن الحادث ”وقع في قاطع (وحدة) أبو غريب، غربي العاصمة، حيث تتولى قيادة عمليات بغداد الأمن فيها“.