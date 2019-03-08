إصابة متظاهرين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة‎‎

أُصيب 5 متظاهرين فلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، إن الخمسة أصيبوا بجراح إثر إطلاق الجيش الرصاص الحي عليهم قرب الحدود الشرقية بين القطاع وإسرائيل.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال فلسطينيين اثنين، بدعوى اجتيازهما السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، بالتزامن مع انطلاق مسيرات ”العودة وكسر الحصار“.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان، إن ”قوات من الجيش اعتقلت فلسطينيين مشتبه فيهما اجتازا السياج الأمني شمال غزة وتسللا إلى داخل إسرائيل“.

وأضاف: ”تم اعتقال المشتبه فيهما بعد محاصرة وتطويق المنطقة التي وصلا إليها حيث لم يكونا مسلحين“، دون مزيد من التفاصيل.

وتوافد فلسطينيون حاملين الأعلام الفلسطينية، مساء الجمعة، نحو مخيمات ”العودة“ المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات ”مسيرات العودة وكسر الحصار“ السلمية.

وعلى فترات متقاربة تعلن تل أبيب اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم ”المنطقة العازلة“، وتطلق النار أو تعتقل كل من يصل إليها.

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي بعنف تلك المسيرات السلمية المستمرة منذُ من شهر مارس/آذار 2018، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين بجراح مختلفة.