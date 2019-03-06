صاروخ فلسطيني يسقط داخل إسرائيل.. واعتراض آخر

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، في منطقة ”أشكول“ المحاذية للقطاع، دون وقوع إصابات.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه ”تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي في أعقاب ذلك“.

وأفادت قناة ”كان“ العبرية، بأن ”صاروخًا سقط بمستوطنة أشكول بغلاف غزة، وأن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخًا ثانيًا“.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم إلقاء عبوة ناسفة في المنطقة الحدودية شمال قطاع غزة، وسقطت في منطقة مفتوحة قرب السياج الأمني.

وفي سياق متصل، استشهد طفل فلسطيني، فجر الخميس، متأثرًا بجراح أصيب بها بعد إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه، بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن ”الطفل سيف الدين أبو زيد (15 عامًا)، استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرق غزة، أمس الأربعاء“.

وأصيب الطفل أبوزيد برصاصة في رأسه، بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على تظاهرة شارك فيها العشرات من الفلسطينيين قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ويواصل المتظاهرون الفلسطينيون، المسيرات الليلية التي تعرف بـ“الإرباك الليلي“ في عدد من المناطق الحدودية شرق قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 4 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي.

ويشهد قطاع غزة، توترًا ميدانيًا، حيث تكررت عمليات إطلاق البالونات المفخخة والحارقة من القطاع، ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع للفصائل الفلسطينية.