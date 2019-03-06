السّبسي: أقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ‎

أكّد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الأربعاء، وقوفه على ”نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية“، وأنه ضد ”إقصاء أي طرف“.

جاء ذلك، في تصريحات إعلامية أدلى بها السبسي، على هامش زيارة أجراها إلى ”قصر المؤتمرات“ بالعاصمة تونس، حيث من المنتظر عقد القمة العربية فيه نهاية مارس/ آذار الجاري.

وقال السبسي: ”أنا رئيس كل التونسيين، وعلى نفس المسافة من الجميع، أحزاب، أو جمعيات، أو مجتمع مدني، وتونس للجميع، ولا نريد إقصاء أي طرف“.

وعبّر عن أمله في أن ”يوجه الفرقاء في تونس للعالم، خلال العام الجاري، صورة موحدة لتونس، يتعاون فيها الجميع، وصورة الدولة التي تكون فوق الجميع“.

وتابع: ”عندما تعمل كل الأطياف (السياسية) بتنسيق فيما بينها ستكون النتائج ممتازة، وهي رسالة أرجو أن يفهمها رجال السياسة في تونس مستقبلًا، خاصة وأننا مقبلون على سنة انتخابية سيشارك فيها الجميع، ونرجو أن يقبل كل التونسيين عليها لانتخاب من يريدون اختياره“.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة المقرّرة الخريف القادم.