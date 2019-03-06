صحيفة سويسرية: حياة بوتفليقة مهددة بشكل دائم‎

قالت صحيفة سويسرية، الأربعاء، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بحاجة لرعاية طبية مستمرة، وهو يعاني مشاكل عصبية وتنفسية، وحياته مهددة بشكل دائم.

جاء ذلك في مقال لصحيفة ”لا تريبيون دو جوناف“ السويسرية فيما قالت إنه سبق صحفي لها، مؤكدة أن بوتفليقة يعاني وهَنًا ومشاكل عصبية وتنفسية.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن بوتفليقة ما زال يتواجد في الطابق الثامن من مستشفى جنيف السويسري وحياته مهددة بشكل دائم، بسبب تدهور ردود أفعاله العصبية.

وفي الـ 3 من مارس/ آذار الجاري، أعلن بوتفليقة رسميًّا ترشحه للانتخابات، عبر مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه للمجلس (المحكمة) الدستوري متعهدًا في رسالة للجزائريين بـ 6 أمور، بينها إجراء انتخابات مبكرة من دونه، وعمل دستور جديد للبلاد، والدعوة لحوار وطني شامل.

وتشهد البلاد حراكًا شعبيًّا، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، فيما طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.