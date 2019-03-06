 اعتقال اثنين من داعش بعملية إنزال جوي في صحراء الأنبار

نفذت قوات الفوج التكتيكي، التابعة لشرطة محافظة الأنبار غرب العراق اليوم الأربعاء، عملية عسكرية، وإنزالًا جويًا في صحراء قضاء الرطبة غرب المحافظة، أسفر عن تدمير عجلتين لتنظيم داعش ومضافات، وإلقاء القبض على اثنين من عناصر التنظيم، وفق ما أعلن آمر الفوج العقيد عادل الدليمي.

وقال الدليمي، في تصريحات صحفية محلية، إن ”القوات الأمنية مشطت المنطقة المستهدفة، وقامت بتفتيش الكهوف والوديان، لملاحقة عناصر التنظيم“.

وشنت قوات الجيش العراقي، الإثنين الماضي، عملية عسكرية واسعة في محافظة الأنبار، لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين، إضافة للبحث عن عراقيين مختطفين، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي.

وارتفعت وتيرة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في صحراء الأنبار، ضد المزارعين وتجار الكمأ، الذين يتوجهون إلى الصحراء بحثًا عن رزقهم.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلنت بغداد، دحر تنظيم داعش، واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت آنذاك ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال عناصر من التنظيم يشكلون خلايا نائمة، ويشنّون هجمات مباغتة، تستهدف في الغالب قوات الأمن شمال وغرب العراق.