نتنياهو يعلن قناة الأقصى الفضائية التابعة لحماس ”منظمة إرهابية“

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر إعلان قناة ”الأقصى“ الفضائية، التابعة لحركة حماس ومقرها العام في قطاع غزة، ”منظمة إرهابية“.

وقال موقع ”واللا“ العبري إن نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الجيش أيضًا، وقّع أمرًا بإعلان تلفزيون الأقصى التابع لحماس ”منظمة إرهابية“ بموجب قانون ما يُسمى مكافحة ”الإرهاب“.

ويأتي هذا القرار بناء على توصيات جهاز الأمن العام ”الشاباك“ وما يسمى ”المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب“ التابع لوزارة الدفاع، في أعقاب كشف ”الشاباك“ عن استخدم ”حماس“ القناة لتجنيد ناشطين في صفوفها، على حد زعم الإعلام الإسرائيلي.

وادعى جهاز ”الشاباك“ الإسرائيلي، قبل نحو شهر، كشفه مؤخرًا محاولات وحدة سرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، تجنيد ثلاثة من سكان الضفة الغربية، بالإضافة إلى شخص من سكان القدس الشرقية من حملة الهوية الإسرائيلية.

وقال ”الشاباك“ إن وحدة حماس تهدف إلى القيام بنشاط وصفه بأنه ”إرهابي“ ضد إسرائيل، مستعينة بقناة الأقصى الفضائية من أجل نقل الرسائل السرية من غزة إلى الضفة.

واستهدف الطيران الإسرئيلي مقرات القناة الفضائية أكثر من مرة بشكل مباشر، كان آخرها قبل أشهر، حينما دمر مقرها الرئيسي وسط قطاع غزة، بشكل كامل.