برهم صالح: العراق لن يكون قاعدة عسكرية لأي دولة

قال رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الجميع، وإنها ترتكز على عمقها العربي.

وأضاف صالح في كلمته خلال ملتقى السليمانية الدولي، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في المحافظة، أن ”العراق مقبل على تحولات اقتصادية كبيرة، وبدأ يخرج من الأزمات“، مشيرًا إلى ”التقدم الحاصل في مجال الأمن والاقتصاد والهدوء السياسي النسبي“.

وشدد الرئيس العراقي على أن ”القضاء على الإرهاب لا يتم عبر الوسائل العسكرية فقط، بل هو بحاجة إلى تعاون ودعم إقليمي ودولي من كل الأطراف“، مؤكدًا أن ”العراق لن يكون قاعدة عسكرية لأيّ دولة، وعلى الجميع احترام سيادته“.

وتوقع صالح استكمال الكابينة الوزارية خلال أسبوع أو أسبوعين، فيما أكد أن قضية الفساد لا تعالَج بـ“الشعارات“، وإنما بالإجراءات العملية.

وانطلقت فعاليات ملتقى السليمانية الدولي الأربعاء، في حين تستمر أعماله على مدى يومين تحت شعار ”العراق ودول الجوار نحو نظام إقليمي جديد“.