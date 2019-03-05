العراق.. إطلاق اسم محمد الحلبوسي على شارعين بالأنبار يثير غضبًا شعبيًا

أثار قرار مجلس قضاء الكرمة التابع لمحافظة الأنبار غرب العراق، يوم الثلاثاء، تسمية شارعين رئيسيين في مدخل القضاء باسم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، موجة غضب شعبية واسعة.

ونشر مدونون ونشطاء من أهالي الأنبار مقطع فيديو، يظهر فيه رئيس مجلس قضاء الكرمة قيس الجميلي وهو يدعو إلى تسمية شارعين رئيسيين في القضاء باسم (باني الأنبار الأول)، وهي تسمية أطلقها الجميلي على الحلبوسي.

وطالب نشطاء من محافظات عراقية مختلفة، الحكومة العراقية، بإيقاف هذا القرار.

وقال الشيخ يحيى الدليمي، أحد شيوخ ووجهاء الأنبار لـ“إرم نيوز“: ”إننا كعشائر وأهالي الأنبار، نرفض رفضًا قاطعًا، تسمية أي شارع أو جامع أو معلم باسم أي سياسي، مهما كان موقعه وعمله، فهذا الشيء، لم يحصل سابقًا في محافظتنا“.

وأضاف الدليمي: ”هناك شيوخ ورجال من الأنبار سقطوا شهداء خلال معارك تحرير المحافظة، وهم الأولى بأن تخلد أسماؤهم“.