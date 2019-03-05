إيران تخلي سبيل 3 أردنيين‎‎ بعد احتجازهم لأشهر

أخلت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، سبيل 3 أردنيين احتجزتهم أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ، خلال رحلة صيد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان سلمان القضاة في بيان حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، إن ”السلطات الإيرانية أخلت سبيل الأردنيين الثلاثة، وسلمتهم إلى القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة في طهران تمهيدًا لسفرهم“.

وأوضح البيان أن ”عملية تسليم المواطنين الأردنيين المحتجزين، جاءت بناء على قرار الإفراج الذي صدر عن الجانب الإيراني قبل نحو أسبوعين، وتضمن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار، حيث قامت السفارة بتسديد قيمة الغرامة بصورة رسمية للجانب الإيراني منذ ذلك الوقت“.