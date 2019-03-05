وفد من المخابرات المصرية يصل غزة

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، ظهر الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون ”إيرز“، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن ”وفدًا أمنيًا رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامة المصرية وصل غزة بعد ظهر اليوم“.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد المصري بقيادات من حركة ”حماس”، وفصائل فلسطينية أخرى.

ومنذ عدة شهور، يُجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي ”حماس“ و“فتح“، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة بغزة.