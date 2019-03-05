انتقادات حادة لنقابة المحامين العراقيين بعد ”مشاجرة الكراسي“ (فيديو)

واجهت نقابة المحامين في العراق، انتقادات حادة من الأوساط السياسية والشعبية، إثر الاشتباك والتراشق بالكراسي الذي حصل في انتخابات النقابة بالعاصمة بغداد، وسط مطالبات بتدخل رئاسة الجمهورية لحسم النزاع.

وشهد مقر نقابة المحامين بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد، شجارًا وصراخًا تطور لاشتباك بالأيدي بسبب الخلافات حول الموازنة والحسابات الختامية للنقابة للأعوام الماضية، وهو ما استوجب تدخل القوات الأمنية لفض الاشتباك، ورافق ذلك إطلاق نار وإصابة 10 محامين بكدمات.

وإثر ذلك، استنكرت النائب في البرلمان العراقي عالية نصيف ”ما حصل من فوضى وشغب في نقابة المحامين“، داعية إلى ”ضبط النفس وعدم جعل الصراع على المنصب يجر البعض إلى استخدام سبل غير قانونية، في حين يجدر بهم أن يكونوا أول من يطبق القانون“ .

وقالت نصيف في بيان إن ”استبعاد بعض المرشحين لمنصب نقيب المحامين، أدى أثناء اجتماع الهيئة العامة إلى حدوث شغب داخل النقابة، وعلى الجميع الابتعاد عن العداء الشخصي، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، واتباع السبل القانونية في النقابة التي هي قدوة للمجتمع في تطبيق القوانين“.

وفي أول تعليق لها، قالت نقيبة المحامين أحلام اللامي لتلفزيون محلي: ”لم يحصل في تاريخ نقابة المحامين العراقيين مثل هكذا أحداث، إذ على الدوام كانت تلك النقابة تضم أبرز الشخصيات العراقية المتميزة والمهنية، وأنا متأسفة لما حصل من شجار وعراك“.

بدوره، قال الخبير القانوني أمير الدعمي، إن “ التصديق على الميزانية خلال الاجتماع جرى بصورة غريبة، إذ لم يوافق إلا أفراد من أعضاء الهيئة، إذ تم ذلك بصورة غير طبيعية، وهو ما يتطلب الوقوف بقوة أمام تلك المحاولات التي أساءت للنقابة وأعمالها”.

وأضاف الدعمي في تصريح لـ“إرم نيوز: ”أعتقد أنها سابقة خطيرة تحدث للمرة الأولى، لا لشيء، إلا لصراع من أجل النفوذ والاستحواذ على الكرسي، إذ كان هناك فريقان، الأول يدافع عن حقوقه، وفريق آخر متمثل بمجلس النقابة يحاول عدم تطبيق القانون وبالتالي حصل ما حصل“.

وطالب الدعمي رئيس الجمهورية برهم صالح بـ“التدخل وحل تلك المسألة وإنهاء الفوضى الحاصلة في أعرق نقابات العراق“.

وكانت النقابة تستعد لإجراء انتخاباتها الدورية، من أجل اختيار نقيب المحامين، وكذلك أعضاء مجلس النقابة.

ولم يكن للمحامين العراقيين قبل عام 1933 كيان قانوني معترف به، إذ كانت شؤون النظر في منحهم رخصة ممارسة المحاماة وما يتعلق بانضباطهم، منوطة بمحكمة تمييز العراق ، لغاية صدور قانون نقابة المحامين عام 1933 وقد تألفت نقابة المحامين بموجبه برئاسة ناجي السويدي.

بدورها قالت الأكاديمية سعاد الجوهري: ”استغرب المنحدر الذي وصلت إليه آليات اختيار نقابة يجب أن تتصف بالمهنية كونها المعنية في توفير الحماية القانونية للمجتمع، وأن تكون حلقة الوصل بين المواطن والمحاكم والقضاء“.

وأضافت في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن “ ما حصل يؤشر بنحو خطير على تراكمات خلافات الفريقين.. وعلى البرلمان والحكومة التدخل لإيجاد صيغ وقوانين تنظم عمل النقابات وتضبط إيقاعاتها وتعمل على تأمين المناخ السليم للعمل“.