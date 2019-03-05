متشددون إسرائيليون يدعون لإقامة كنيس يهودي داخل حرم المسجد الأقصى

دعا نشطاء من اليمين الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية، إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى وفتحه أمام صلاة اليهود.

وقالت صحيفة ”الجروزاليم بوست“ الإسرائيلية، في عددها الصادر يوم الثلاثاء، إن ”مجموعة كبيرة من النشطاء الإسرائيليين دعوا الحكومة، الأحد الماضي، إلى إقامة كنيس في الحرم، وفتحه أمام صلاة اليهود“.

وأضافت الصحيفة أن قادة من اليمين الإسرائيلي المتشدد اجتمعوا، الأحد الماضي، لبحث وضع لافتة تشير إلى وجود ”كنيس“ داخل حرم المسجد الأقصى، بينما لم تذكر ”الجروزاليم بوست“ أسماء من شارك في هذا اللقاء.

وكان المسجد الأقصى شهد في الأسابيع القليلة الماضية حالة من التوتر بعد إقدام الشرطة الإسرائيلية على وضع سلاسل حديدية وقفل على بوابة حديدية تؤدي إلى باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أغلقت باب الرحمة في العام 2003، بداعي استخدامه من قبل منظمة غير قانونية، وجددت أمر الإغلاق منذ ذلك الحين، رغم مطالبة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بإعادة فتحه.

وقبل أسبوعين، فتحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، مصلى باب الرحمة أمام المصلين.

لكن الشرطة الإسرائيلية ردت بإصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى ضد مسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس في المسجد، لفترات تتفاوت من أسبوع إلى عدة أشهر.

وأمس، طلبت محكمة الصلح (الابتدائية) الإسرائيلية في القدس، من دائرة الأوقاف، تحديد موقفها من طلب النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة، وإلا فإنها ستصدر قرارًا بإغلاقه.

ويجتمع مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، يوم الثلاثاء، للرد على المحكمة، علمًا بأن دائرة الأوقاف الإسلامية لا تعترف بأي سلطة لإسرائيل أو محاكمها على المسجد الأقصى، وتصر على إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحًا.

وسبق لدائرة الأوقاف الإسلامية أن قالت إن مخاوف تساورها منذ العام 2016 من مخططات اليمين الإسرائيلي ضد مصلى باب الرحمة.

ولفتت صحيفة ”الجروزاليم بوست“، اليوم، إلى أن عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي ”اليميني“، بزلئيل سمورتيش، دعا في العام 2017 إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى.

وأضافت أن عددًا من الحاخامات المتشددين وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العام 2014، دعوه فيها إلى إقامة هيكل في المسجد الأقصى، ولكن، لم يتم الرد عليها.

وتابعت: ”كما كانت هناك مشاريع قوانين في الكنيست لتمكين اليهود من حق الصلاة في الحرم، ولكن، تم إسقاط مشاريع القوانين هذه“.