عقب الإفراج عنه بعد سجنه 17 عاماً.. إسرائيل تعيد اعتقال أسير فلسطيني

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال أسير فلسطيني من مدينة القدس، بعد أن أفرجت عنه الأسبوع الماضي، عقب إنهاء مدة محكوميته، وقضائها متنقلاً بين السجون الإسرائيلية.

وقالت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال استدعت الأسير المقدسيّ عبد الرحمن محمود (39عاماً) من بلدة العيسوية شرق مدينة القدس، وقامت باعتقاله بعد أن أفرجت عنه الأسبوع الماضي، بعد قضائه 17 عاماً داخل السجن.

وأضافت المصادر، أن سلطات الاحتلال وضعت شرطاً قبل الإفراج عنه، بالإبعاد عن القدس لمدة عشرة أيام، قبل أن تعيد اعتقاله مرة أخرى دون أسباب واضحة ولا توجيه لائحة اتهام.

وذكرت المصادر ذاتها أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الأسير عبد الرحمن محمود، أنه معتقل من جديد في سجن ”عوفر“، بعد أن استدعته للاستجواب، حيث تم نقله إلى سجن ”المسكوبية“ وقررت تمديد اعتقاله لمدة 24 ساعة، إلى حين عرضه على قاضي ما تسمى ”محكمة الصلح“ في القدس المحتلة.

جدير بالذكر أن الاحتلال قام باعتقال الأسير محمود عام 2002 بتهمة القيام بأعمال فدائية ضد جنوده.

وتمارس سلطات الاحتلال، حملات يومية من مداهمة البيوت، واعتقال الفلسطينيين في مدينة القدس، ومدن وقرى الضفة الغربية، بزعم البحث عن مطلوبين لجهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“.

وتعتقل إسرائيل مئات الفلسطينيين تحت بند ”الاعتقال الإداري“، والذي يقضي عليهم بالحبس دون توجيه أي تهمة لهم، ويتم تجديد الحبس تلقائيا، حسب رغبة المحاكم الإسرائيلية بالتنسيق مع مصلحة السجون.