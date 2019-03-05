بعد تصريح مسؤول عسكري.. ”الدفاع العراقية“ توضح طبيعة العلاقة مع التحالف الدولي

أكدت وزارة الدفاع العراقية، أن تحركات قوات التحالف الدولي، غرب البلاد، تجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة، بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي.

يأتي ذلك بعد ساعات على تصريح مستشار وزارة الدفاع محمد العسكري، الذي قال فيه إن ”على التحالف الدولي عدم تنفيذ عمليات عسكرية منفردة، إلا بعد موافقة الحكومة العراقية“.

وقالت الوزارة في بيان: إن ”التحالف الدولي لم ينفذ أية عملية عسكرية غرب الانبار، وإن جميع العمليات تقوم بها القوات العراقية، وتتلقى في بعضها دعما جويًا من التحالف الدولي بتنسيق وموافقات محددة“.

وأضافت أن ”العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل التدريب، الاستشارة، الدعم اللوجستي، الحركة على الارض وفِي الجو، وتجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة“.

وكان المستشار في وزارة الدفاع محمد العسكري قال في تصريح ”استقبلنا نائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال (كدني)، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق بين القوات العراقية، وقوات التحالف الدولي، وما يجري على الحدود العراقية – السورية”.

وأضاف أنه ”على التحالف الدولي، عدم قيامه بأي عملية عسكرية انفرادية لمطاردة عناصر تنظيم الدولة في المنطقة الغربية“.

ونادرًا ما يصرح مسؤولون عسكريّون عراقيون أو أمريكيون عن طبيعة العلاقة بين الجانبين، والتنسيق الحاصل بينهما، لكن مراقبين للشأن العراقي اعتبروا أن حديث المستشار محمد العسكري، يشي بأن العلاقة بين الجانبين ليست على ما يرام، وأن قوات التحالف تنفذ عمليات بمفردها، عازين ذلك ربما إلى التطور الحاصل في سوريا.