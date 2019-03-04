إسرائيل تمهل ”الأوقاف“ أسبوعًا للرد على طلب إغلاق ”باب الرحمة“

أمهلت محكمة الصلح الإسرائيلية، مساء الإثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أسبوعًا للرد على طلب الادعاء العام إعادة إغلاق مصلى ”باب الرحمة“ في السور الشرقي للمسجد الأقصى، بحسب صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية.

وخلال إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في إعادة فتح المصلى، يوم 22 فبراير/ شباط الماضي، اكتشفت النيابة عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول بإغلاق المصلى، حيث انتهى آخر أمر في أغسطس/ آب الماضي.

وأضافت ”هآرتس“ على موقعها الإلكتروني أن المحكمة هددت بإصدار أمر بإعادة إغلاق المصلى، في حال لم يستجب مجلس الأوقاف، خلال أسبوع.

ولا يعترف مجلس الأوقاف الإسلامية، التابع للأردن، بالمحاكم الإسرائيلية، ولا القرارات الصادرة عنها، ويرفض التعامل معها، بحسب بيانات وتصريحات سابقة للمجلس.