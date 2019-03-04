الاتحاد الأوروبي يدرج 7 وزراء سوريين على القائمة السوداء

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، 7 وزراء سوريين، بينهم وزير الداخلية على القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه؛ لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا، فيما أضاف الاتحاد 72 كيانًا تم تجميد أرصدتهم؛ بسبب الوضع في سوريا.

وأكد المجلس الأوروبي في بيان، أن الخطوة ”تأتي بعد التعديلات الأخيرة على الحكومة السورية“، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة ترفع عدد الأشخاص الذين يطالهم حظر السفر وتجميد أرصدتهم إلى 277؛ وذلك لمسؤوليتهم في القمع العنيف بحق المدنيين في سوريا، وللاستفادة من النظام أو دعمه.

والوزراء السبعة هم: وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون، ووزراء: السياحة محمد رامي مرتيني والتربية عماد موفق العزب والتعليم العالي بسام بشير إبراهيم والأشغال العامة سهيل محمد عبداللطيف والاتصالات إياد محمد الخطيب والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة.

وتخضع سوريا لحظر نفطي وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وعلى تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمع في الداخل ومعدات وتكنولوجيات للمراقبة أو التنصت على الاتصالات الهاتفية أو التواصل على الإنترنت.

والعقوبات الأوروبية مفروضة منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2011، ويتم مراجعتها سنويًا. والمراجعة المقبلة في الأول من حزيران/يونيو 2019، ويمكن للاتحاد الأوروبي ”اتخاذ قيود جديدة بحق سوريا، طالما أن القمع مستمر“.