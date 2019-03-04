في خطوة غير مسبوقة.. المحكمة العليا الشرعية تعقد أولى جلساتها في الحرم الإبراهيمي

عقدت المحكمة العليا الشرعية، اليوم الإثنين، جلستها الأولى داخل الحرم الإبراهيمي، للمرة الأولى، وذلك بقرار من قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ مصطفى الطويل، وأعضاء المحكمة الشيخ ربحي التميمي، والشيخ جاد الجعبري، والشيخ توفيق أبوهاشم، والشيخ عطا المحتسب.

وقال الطويل: ”في هذا اليوم الأغر المبارك وبناء على توجيهات قاضي قضاة فلسطين، عقدنا أول جلسات المحكمة العليا الشرعية في الحرم، وسنواصل عقدها كل يوم إثنين مع بداية كل شهر في الحرم الإبراهيمي“.

وأضاف: ”أتينا إلى الحرم لعقد أولى جلساتنا للنظر في القضايا التي ترد من محاكم الاستئناف الشرعية، وهذا يؤكد حرص قيادتنا وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف“.

بالتزامن مع ذلك، قامت قوات الاحتلال، في وقت سابق اليوم، بإغلاق حاجز ”أبو الريش“ العسكري المقام قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل، ونصبت خيامًا في ملعب المدرسة الإبراهيمية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، عن سكان بالمنطقة قولهم، ”إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت المواطنين من الوصول إلى منازلهم الواقعة في محيط الحرم الإبراهيمي، بالتزامن مع انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة“.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال نصبت خيامًا في ساحة ملعب المدرسة الإبراهيمية، الكائنة في منطقة السهلة جنوب الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيرين إلى أن هذه الممارسات والاعتداءات من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال، تأتي في إطار تضييق الخناق على سكان البلدة القديمة ومؤسساتها؛ بهدف الاستيلاء عليها وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية قرب الحرم الإبراهيمي.

يذكر أن ساحة ملعب المدرسة التي يعمل الاحتلال على تهويدها، والمعروفة من قبل أهالي الخليل بـ ”البستان“، تعود ملكيتها لوقف تميم بن أوس الداري، وهي لورثة الشيخ رجب، والحاج سعيد بيوض التميمي، ومؤجرة منذ عقود لدائرة معارف بلدية الخليل.