السلطات الكردية تفرج عن السياسي البارز شاسوار عبدالواحد

قررت محكمة السليمانية في إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين، الإفراج عن السياسي الكردي البارز رئيس حراك ”الجيل الجديد“، شاسوار عبدالواحد، بعد 24 ساعة على اعتقاله.

وقال محامي رئيس حراك ”الجيل الجديد“ في تصريح لقناة ”NRT“ الفضائية، التابعة لشاسوار إن ”محكمة السليمانية قررت الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، بكفالة وذلك بعد يوم من اعتقاله بتهمة الهجوم على موظفي الدولة“.

وكانت القوات الأمنية في السليمانية اعتقلت في وقت سابق اليوم الاثنين، أكثر من 80 شخصًا من مناصري حراك الجيل الجديد، بينهم اثنان من قياديي الحراك، هم: كلٌّ من مدير العلاقات العامة في حراك الجيل الجديد آرام سعيد، والمسؤول الإعلامي للحراك ريبوار عبدالرحمن، كما اعتقلت طاقمين من كوادر قناة ”NRT“ المتواجدين قرب محكمة السليمانية.

وكان تحالف ”الإصلاح والإعمار“، أعرب اليوم الاثنين، عن استغرابه الشديد من اعتقال القيادي في التحالف شاسوار عبدالواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، وعدد من أنصار حركته، وطالب بإطلاق سراحه وجميع المعتقلين معه.

يذكر أن حراك ”الجيل الجديد“ الذي يرأسه شاسوار عبد الواحد، شارك في انتخابات برلمان كردستان الأخيرة وفاز بـ 8 مقاعد، كما يملك 4 مقاعد في مجلس النواب العراقي الاتحادي في العاصمة العراقية بغداد.