لافروف: روسيا مستعدة لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط مسبقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أن بلاده مستعدة لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موسكو، لبدء حوار دون شروط مسبقة.

وجاء هذا العرض الجديد للحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في مؤتمر صحفي جمع لافروف مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب لقائهما في الدوحة.

وأكد وزير الخارجية الروسي ”استعداد بلاده لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط مسبقة“، حسب وكالة ”سبوتنيك“ المحلية.

وفيما يتعلق بزيارة نتنياهو إلى روسيا، قال لافروف، ”بالطبع ناقشنا خلال هذه الزيارة الأوضاع بالنسبة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية“، لافتًا إلى أننا ”أكدنا مرارًا، موقفنا المطروح عن اهتمام روسيا بتجاوز الطريق المسدود في هذه التسوية بأسرع وقت ممكن“.

وحول التسوية السورية، أشاد لافروف بدور المبعوث الأممي إلى سوريا، والاتصالات في إطار رباعية روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، منوهًا إلى أنه ”في ظل وجود مثل هذه الشبكة المتشعبة من الاتصالات التي من الممكن أن تؤدي إلى إنجاح جهود التسوية السورية، لا داعي لخلق مجموعة أخرى“، موضحًا أنه ”لا أرى حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل حول سوريا، هناك صيغة أستانا المتعارف عليها من قبل الجميع“.