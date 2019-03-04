التخفيض الدبلوماسي الأمريكي لدى الفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، عبر دمج قنصليتها بالسفارة.

وقال بيان صادر عن الوزارة إنه ”في الرابع من آذار/ مارس 2019، سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارة واشنطن في القدس لتشكلًا بعثة دبلوماسية واحدة“.

وكانت القنصلية الأمريكية في القدس مثلت بحكم الأمر الواقع، سفارة لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو في تسعينيات القرن الماضي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن هذه الخطوة التي أعلن عنها في تشرين الأول/ أكتوبر، لن تشكل تغييرًا في السياسة وتهدف إلى تحسين ”الفاعلية“.

لكن المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا أن هذا القرار هو ”خطوة أخرى ضدهم“ من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جمدوا الاتصالات معها بعد قراره في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان مسؤول أمريكي أعلن السبت الماضي، عن دخول هذا القرار حيز التنفيذ الاثنين.