هل يعارض الجيش الإسرائيلي تشريعًا أمريكيًا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان؟

في الوقت الذي اقترب فيه الكونغرس الأمريكي، من المصادقة على قانون سيتم بمقتضاه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وبعد جلسات عمل عديدة بدأت منذ شهر تموز/يوليو الماضي، ثم مناقشة مشروع القانون الذي قدمه النائبان الجمهوريان تيد كروز وتوم كوتون، الثلاثاء الماضي، أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية، إلى أن ممثلين عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أعربوا عن موقف آخر، يعارض سن تشريع أمريكي من هذا النوع.

ووصفت القناة الإسرائيلية السابعة، موقف المؤسسة العسكرية بـ“المفاجئة“، الأمر ذاته الذي أكدته صحيفة ”إسرائيل اليوم“، حيث ذكرتا الأحد، أن ممثلي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أوصوا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتأجيل مشروع القانون الذي ينص على إلزام الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأشارت القناة السابعة و“إسرائيل اليوم“ إلى أن التوصيات طالبت بتأجيل أو عدم سن القانون، على الرغم من أنه يحظى بدعم من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعول عليه إسرائيل للحيلولة دون مطالبة الجانب السوري باستعادة الهضبة المحتلة مستقبلاً سواء عسكريا أو سياسيا.

وبرر ممثلو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خلال اجتماع مغلق بمجلس الشيوخ الأمريكي موقفهم الرافض، بأن الجولان ”يقع بالفعل تحت سيطرة إسرائيل، وأن هذا الأمر ليس محل خلاف، لذا فإنه من غير المنطقي سن تشريع للاعتراف بهذه السيادة، ومن ثم إعطاء زخم لهذا الملف“.

وتوجهت القناة السابعة وصحيفة ”إسرائيل اليوم“ لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لمعرفة ملابسات الخبر، وحصلت على رد مقتضب بأن رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس دونالد ترامب كثيرًا حول هذا الملف، وأنه يدعوه للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

لكن القناة السابعة وصحيفة ”إسرائيل اليوم“ أكدتا أن المعلومات التي حصلتا عليها تنص على أن موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تسبب في مفاجئة لدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث إن الاعتقاد السائد لديهم كان يرجح أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان يصب في مصلحة إسرائيل، حتى من النواحي العسكرية.

وحسب المصدرين، تسبب ممثلو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية،، في قناعة لدى أعضاء كبار بمجلس الشيوخ الأمريكي بأنه من الأفضل عدم سن مشروع قانون الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، على الأقل حاليًا، فيما قالت ”إسرائيل اليوم“ إن حالة من الغضب تنتاب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين كانوا يعتقدون أن القانون يصب لمصلحة أمن إسرائيل.

وبدأ الكونغرس الأمريكي الثلاثاء الماضي بمناقشة مشروع القانون، وذكرت وسائل إعلام عن السيناتور تيد كروز أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية ”مصلحة أمنية“ بشأن ضمان تعزيز سيطرة إسرائيل على الهضبة، وأن هذه المصالح تحتم عليها إعلان اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وطالب كروز ألا يكون الأمر مجرد إعلان من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن مشروع القانون يطالب بإلزام الإدارة الأمريكية بالاعتراف، ومواءمة سياساتها لتكون مسألة اعترافها بالجولان السوري كإقليم تحت سيادة إسرائيل أمر ملزم.

وذكر سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، في وقت سابق، أن هضبة الجولان ”ستبقى دائما تحت السيادة الإسرائيلية ولن تعاد إلى سوريا“، مضيفًا أنه ”لا يستطيع تخيل وضع لا تشكل فيه الجولان جزءًا من إسرائيل إلى الأبد، وأن التخلي عنها سيضع إسرائيل في دوامة أمنية كبيرة“.