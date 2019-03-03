رئيس الوزراء الأردني يلغي تعيينات برواتب ”مرتفعة“ إثر غضب شعبي

قرر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مساء الأحد، إلغاء تعيينات في وزارة العدل برواتب مرتفعة، إثر موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تسريب قيمة الرواتب.

وبحسب بيان لوزارة الإعلام، فإن رئيس الوزراء أوعز ”بوقف جميع التعيينات في المؤسسات والدوائر الحكومية، التي تم البدء بإجراءاتها، بما في ذلك التعيينات التي تمت أخيرًا في وزارة العدل“.

ووجه الرزاز بضرورة ”إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية للمعايير والرواتب التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ووفقًا لأحقية الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدمين“.

ويأتي قرار الرزاز بعد تداول أردنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تشير إلى تعيين ثلاثة موظفين في وزارة العدل برواتب مرتفعة للغاية.

إذ جرى تعيين اثنين في وحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي براتب ألفي دينار شهريا (نحو 3 آلاف دولار)، وموظفة بمسمى منسق مشاريع براتب شهري 3 آلاف دينار (4.2 آلاف دولار).

ومطلع الشهر الماضي، أثارت تعيينات أشقاء لنواب في مجلس النواب، بوظائف قيادية عليا بالدولة، موجة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني للتدخل، وتوجيه الحكومة بالتعيين على أساس الكفاءة وبشفافية.