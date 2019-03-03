رئيس البرلمان الكويتي: التطبيع مع إسرائيل ”حرام سياسيًا“

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، مساء الأحد، إلى رفض مجرد الحديث أو التسويق لتطبيع العرب مع إسرائيل، معتبرًا أنه في ”خانة الحرام السياسي“.

وخلال كلمة له في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ29 بالعاصمة الأردنية عمان، قال الغانم: ”أدعو إلى التأكيد أن يكون في البيان الختامي (للمؤتمر) رفض للتطبيع“.

وتابع: ”ومجرد الحديث عنه والتسويق لهذا الموضوع يجب أن نصنفه نحن، كممثلي الشعوب، في خانة الحرام السياسي والممنوع الأخلاقي“.

وأردف: ”وأن نقول بصوت واحد: لا للتطبيع مع محتل، مع قتلة الأطفال ومغتصب الأرض، لا للتطبيع لا للتطبيع، لأنه عنوان فاضح للاستسلام والخنوع“.

وأضاف الغانم: ”نشد على أيدي من اختار عنوان دورتنا الحالية، وهو القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين“.

وأردف: ”أقول لمن يحاول تزوير التاريخ، متسلحًا بالأساطير والخرافات: لا تحاول أن تعبث بالتاريخ لأنك ستتعب“.

وزاد بقوله: ”من يريد أن ينتصر للقدس عليه أن ينزل إلى ميادين النزال وينازل (…) وحتى تنجح نزالاتنا ضد المحتل والغاصب، عليك أن تلتزم بشروط النصر“.