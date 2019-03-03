إسرائيل تقصف موقعًا لحركة حماس شمال غزة

قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي مساء الأحد، موقعًا عسكريًا لحركة ”حماس”، ردًا على إطلاق ”عبوات ناسفة“ تجاه جنود إسرائيليين، بحسب مزاعم إسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: ”أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لمنظمة حماس، ردًا على إلقاء عبوات ناسفة على السياج الأمني شمال قطاع غزة“.

وتظاهر عشرات الفلسطينيين مساء الأحد، على حدود قطاع غزة، ضمن فعاليات ”الإرباك الليلي“؛ للمطالبة بكسر الحصار المفروض على القطاع، بعد تعثر مباحثات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل.

وواصل شبان فلسطينيون مدعومون من حركة حماس، إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.