وزراء الداخلية العرب يبحثون مجابهة تمويل ”الإرهاب“ وتبييض الأموال

بحث وزراء الداخلية العرب خلال افتتاح الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية المنعقد في تونس يوم الأحد، ملفات مجابهة تمويل الأنشطة ”الإرهابية“، وتبييض (غسيل) الأموال، والحماية المشتركة للحدود.

ودعا وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، في كلمة له خلال الافتتاح، إلى ”تطوير الآليات لمجابهة تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، والحماية المشتركة للحدود، وتبادل المعلومات“.

وأشار إلى ”التحديات الأمنية الكبيرة التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها: الإرهاب، والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر“.

بدوره قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، خلال الاجتماع:“المجلس حقق نجاحًا، العام الماضي، من خلال التعامل مع أخطر تحدٍ أمني يواجه المنطقة العربية؛ ألا وهو عودة المقاتلين المتشددين من مناطق الصراع وبؤر التوتر“.

وبين أن ”النجاح في وضع حدٍ لتسلل هؤلاء (المتشددين) إلى الدول، وسبل التعامل مع المقبوض عليهم، وطرق تأهيلهم خاصة بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق“.

كما دعا ”الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب إلى مواصلة تغذية قاعدة البيانات المخصّصة للمقاتلين المتشددين بكل ما يتاح للدول الأعضاء من معلومات“.

ويُعقد في ختام الدورة الـ36، غدًا الإثنين الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة ”نايف“ العربية للعلوم الأمنية.

ويبحث الاجتماع، تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والإستراتيجيات، والاتفاقيات، والقرارات، ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.

ومن المتوقع، أن يُجرى التوقيع خلال الاجتماع على عددٍ من الاتفاقيات والبروتوكولات العربية.