”نايل سات“ يحجب قناة تابعة لميليشيا عراقية

حجبت إدارة قمر ”نايل سات“، يوم الأحد، قناة ”الإباء الفضائية“ العراقية، المدعومة من قبل ميليشيا كتائب حزب الله، المقربة من النظام الإيراني، بحسب مصدر في القناة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ“إرم نيوز“، إن ”إدارة النايل سات حجبت قناة (الإباء) الفضائية، بسبب بثها صورًا لما أسمته ”عمليات المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي“.

وبحسب المصدر، فإن قناة ”الإباء“ الفضائية العراقية، انضمت إلى قناة ”المنار“ التابعة لحزب الله اللبناني، وقناة ”المسيرة“ التابعة للحوثيين، التي حجبتها إدارة ”نايل سات“ في وقت سابق، بسبب بث عمليات عسكرية.