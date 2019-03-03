حماس تعلق على زيارة لجنة الانتخابات المركزية لغزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تشمل المجلسين التشريعي والوطني والرئاسة، مشيرةً إلى أن الانتخابات يجب أن تكون شاملة لكل الفلسطينيين، وليس كما تريد حركة فتح.

وقال القياديّ في حركة حماس، فوزي برهوم في تصريح خاص لـ إرم نيوز: إنه ”لم يُصدر أبو مازن حتى الآن مرسومًا رئاسيًّا لإجراء الانتخابات كما هو معمول به في القانون الأساس، وبالتالي الأصل أن تتحرك هذه اللجنة بناءً على مرسوم رئاسي، وليس بناءً على قرار محكمة دستورية ليس له علاقة بالانتخابات“.

وتابع برهوم:“ نحن في حركة حماس، نؤكد أنْ تكون هذه الانتخابات شاملة، تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وليس انتخابات كما يريد أبو مازن وعلى مقاس حركة فتح، ويجب أن تتم في إطار توافق وطني، ويشارك بها الجميع“.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، كشفت اليوم الأحد، عن الترتيبات المتعلقة بزيارتها المرتقبة إلى قطاع غزة؛ للقاء حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، هشام كحيل: إن ”اللجنة استصدرت التصاريح اللازمة من أجل التوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها طلبت موعدًا للقاء قيادة حركة حماس، وتنتظر الرد“، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي للذهاب إلى قطاع غزة، وأن الزيارة قد تكون خلال الأسبوع الجاري أو المقبل“ وفقًا لوكالة (سوا) الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر من تاريخ حله، وهو ما اعتبرته حماس تجاوزًا للقانون الأساس الفلسطيني، معتبرةً أنه قرار غير شرعي.