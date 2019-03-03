صالح القلاب: ”صفقة القرن“ سببت اشتباكًا عربيًا والإخوان يسعون لإزاحة منظمة التحرير (فيديو)

وصف صالح القلاب، وزير الإعلام الأردني السابق، ما يجري تداوله تحت مسمى ”صفقة القرن“ بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنه ”كذبة القرن“ و“صفعة القرن“، معتبرًا أن هذا المسمى قادم من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف صناعة اشتباك عربي إعلامي وسياسي بشأنه، من دون أن يكون هناك واقع لما يسمى بـ“الصفقة“.

وأشار القلاب، في لقاء مع ”إرم نيوز“، إلى أن اليمين واليسار في إسرائيل هما من يعرقل عملية السلام بغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن العرب يمتلكون وجهات نظر متعددة وليست مختلفة بشأن عملية السلام، وبالتالي فهم لا يمثلون أي حجر عثرة أمام إتمامها.

وتطرق الوزير الأردني السابق إلى المصالحة الفلسطينية، وما اعتبره تعنتًا من حركة حماس، لافتًا إلى أن الحركة جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وهو ما يحول دون إتمام المصالحة بين الفصائل.

وروى القلاب تفاصيل اجتماع حضره برفقة خالد مشعل والرئيس السابق ياسر عرفات (أبو عمار)، وقدم الأخير وقتها للحركة أن يحصلوا على ثلث المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما أثار استغراب المسؤول الأردني الذي نقل استغرابه لأبو عمار بشأن الحصة التي عرضها على الحركة ليرد الرئيس الفلسطيني: ”لو أعطيتهم المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير بالكامل لن يلتحقوا بنا. هذا مشروع غير فلسطيني“.