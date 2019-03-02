لقاء يجمع بارزاني مع علاوي لبحث المشكلات بين أربيل وبغداد

بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، مع رئيس الائتلاف الوطني إياد علاوي، معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد وآخر الأوضاع السياسية في البلاد والمنطقة.

وجاء ذلك خلال لقاء، السبت، بين الجانبين في مقر بارزاني في أربيل، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وأوضح البيان،“خلال اللقاء تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة“.

وأضاف،“كما تم تبادل الآراء حيال التقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق والإقليم، إضافة إلى سبل حل المشكلات بين أربيل وبغداد“.

وتوترت العلاقات بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد على نحو غير مسبوق أواخر 2017 حيث وصلت إلى حد وقوع اشتباكات محدودة، في أعقاب استفتاء انفصال الإقليم.

وخلال الأشهر الماضية، تحسنت العلاقات تدريجيًا بين الجانبين، وهما ينسقان لتغطية الفراغات الأمنية، وعودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها شمال البلاد.