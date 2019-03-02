الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافًا لحماس في غزة

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، نقاط رصد عسكرية تابعة لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، جنوب ووسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: ”أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة، ردًّا على إطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية“.

وأضاف أدرعي، أنه ”لم تقع إصابات أو أضرار جراء العبوة الناسفة التي انفجرت بعد أن كانت محملة على البالون“.

واستهدف القصف الإسرائيلي، نقطة رصد لحماس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستهدف نقطة أخرى شرق مخيم المغازي وسط القطاع، دون الإبلاغ عن سقوط إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وجاء القصف الإسرائيلي، بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط عدد من البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، في عدد من المناطق المحيطة بقطاع غزة.