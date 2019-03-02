مسؤول عراقي يكشف حقيقة بناء أمريكا قاعدتين عسكريتين جديدتين في البلاد

نفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، اليوم السبت، صحة الأنباء حول إنشاء قاعدتين أمريكيتين عسكريتين جديدتين، على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية والأردنية.

وقال رئيس اللجنة نعيم الكعود، لـ ”إرم نيوز“: إنه ”لا توجد أي صحة لبناء أي قواعد أمريكية جديدة، وما ينشر في وسائل الإعلام لا صحة له على أرض الواقع“، موضحًا أن ”القواعد الأمريكية فقط في عين الأسد والحبانية“.

وبشأن عدد القوات الأمريكية في القاعدتين المذكورتين، قال الكعود إنه لا أحد يعلم عددها لا في الحكومة المحلية ولا الاتحادية، ولا يعلم ذلك سوى الأمريكيين أنفسهم.

من جهته، قال القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، علي الحسيني، في تصريحات صحفية، إن ”أمريكا تسعى ليس لبناء قاعدتين فقط، بل للبقاء في المنطقة، إلا أنها تتخوف من تصويت مجلس النواب العراقي على إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، حيث سيتسبب ذلك بخسارة كل ما خططت له في العراق“.

وأضاف الحسيني: ”لا أعتقد أن القائد العام للقوات المسلحة أو قيادة العمليات المشتركة أو البرلمان يوافقون على إنشاء قواعد جديدة، خصوصًا وأن أمريكا تدرك أنها إذا بنت هاتين القاعدتين الآن فستكونان بلاءً عليها“، مضيفًا: ”كل هذه الأنباء هي مجرد تحليلات ليس إلا، وأعتقد أنها غير صحيحة، والحكومة العراقية سيكون لها جواب على هذه الأنباء“.

وكانت صحيفة ”الأخبار“ اللبنانية، المقربة من حزب الله اللبناني، ذكرت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن الأمريكيين يواصلون تمددهم العسكري في المحافظات الغربية في العراق، موضحة أن ”الولايات المتحدة الأمريكية تعمل حاليًا على إنشاء قاعدتين أمريكيتين عسكريتين جديدتين، على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية والأردنية“.