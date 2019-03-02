بسبب الحفريات الإسرائيلية.. انهيارات أرضية بمباني سلوان في القدس

يتعرض حي ”وادي حلوة“ الفلسطيني، الواقع في بلدة ”سلوان“ المقدسية، جنوب المسجد الأقصى، لانهيارات متوالية في أرضياته، نتيجة الحفريات الإسرائيلية المتواصلة في تلك المنطقة منذ أعوام، وكان آخرها انهيار ملعب كرة قدم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ أن ”حفريات الاحتلال المتواصلة منذ أعوام طويلة، أسفل حي وادي حلوة، تسببت بانهيارات أرضية جديدة وقعت في أرضية ملعب الحي“.

#شاهد انهيار في ملعب حي وادي حلوة ببلدة سلوان بسبب الحفريات الصهيونية pic.twitter.com/dVLT6Hpwcy — وكالة شهاب (@ShehabAgency) March 2, 2019

وقالت إن ”الأمطار تسببت بانهيارات أرضية جديدة وتصدعات وتشققات في المنشآت والمباني في بلدة سلوان، بسبب تواصل أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، لشق شبكة أنفاق باتجاه الجدار الجنوبي للمسجد الاقصى، وباحة البراق.

#شاهد.. انهيارات وتشققات في ملعب بحي وادي حلوة في سلوان بالقدس المحتلة بسبب حفريات الاحتلال. pic.twitter.com/jhM3gvaxLI — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) March 2, 2019

واستمرارًا للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية، قالت ”وفا“ إن الاحتلال أجبر المقدسي حسام محمد العباسي على هدم منزله بحي ”راس العامود“ في بلدة ”سلوان“ بضغط من بلدية القدس.

ونقلت الوكالة عن العباسي قوله إنه تلقى إخطارًا قبل نحو شهر من بلدية الاحتلال بهدم منزله بنفسه خلال أربعة عشر يومًا، أو تهدمه طواقم البلدية العبرية ويدفع هو بدل تكلفة الهدم والحراسة المقدر بمبلغ 80 ألف شيقل.

وتبلغ مساحة المنزل 65 مترًا مربعًا، وكان المواطن العباسي قد شيده قبل نحو عام لتلبية احتياجات أسرته من السكن.