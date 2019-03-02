تصعيد جديد.. الأسرى الفلسطينيون يمتنعون عن تناول أدوية الاحتلال

قال ”مكتب إعلام الأسرى“ الفلسطينيين، اليوم السبت، إن الأسرى المرضى في سجن النقب يمتنعون عن تناول الدواء والتعامل مع عيادة السجن، في خطوة احتجاجية على الأجهزة المسرطنة التي تم تركيبها قبل أيام.

وذكر المكتب، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن ”ضباط سجن النقب يتجولون بين الأقسام بأسلحتهم الآلية القاتلة، في مشهد استعراضي وتهديدي للأسرى“، مؤكدًا أن الساعات القادمة ستشهد خطوات تصعيدية داخل السجون كافة.

وتسود حالة من التوتر داخل أقسام سجن النقب الصحراوي عقب تركيب الاحتلال الإسرائيلي أجهزة تشويش بشكل مكثف وموجه في السجن، ما أدى للتشويش على بث موجات الراديو والتلفاز والتواصل مع الخارج، إضافة إلى التسبب بحالة صداع شديد للأسرى، مع وجود تخوف من إصابتهم بأمراض خطيرة.

وأعلنت ”الحركة الأسيرة“ في معتقلات الاحتلال، قبل أيام، عن حل كل الهيئات التنظيمية في سجن النقب وسجن نفحة وسجن ريمون وسجن ايشيل.

وقالت في بيان لها، الخميس، إن حكومة الاحتلال ومن خلال أدواتها في إدارة السجون، أعلنت مع بداية العام حربًا مفتوحة على الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأضافت: ”الهجمة الشرسة من إدارة السجون بلغت ذروتها قبل عدة أيام في سجن النقب عبر تركيب أجهزة مسرطنة ومسلطة فوق رؤوس الأسرى وعلى غرفهم؛ الأمر الذي دق ناقوس الخطر بأننا أمام جريمة قتل وإعدام ممنهج مع سبق الإصرار والترصد“.