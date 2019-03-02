”سوريا الديمقراطية“: توغلنا كيلومترًا في آخر جيب تابع لداعش وقتال شرس جار‎

قال المكتب الإعلامي لقوات ”سوريا الديمقراطية“، السبت، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة توغلت في آخر جيب لتنظيم داعش وإن قتالًا شرسًا يجري.

وتوغلت القوات من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز بمحافظة دير الزور على الحدود مع العراق.

وقال المكتب الإعلامي في نشرة جرى توزيعها على الصحفيين إن ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية أصيبوا حتى الآن.

في حين توقع مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي للقوات، أن تنتهي المعركة من أجل السيطرة على آخر جيب للتنظيم قريبًا.

وبدأت القوات هجومًا أخيرًا للسيطرة على الجيب في الباغوز يوم الخميس لمحو آخر بقايا لسيطرة التنظيم المتشدد على أراض امتدت يومًا لتشمل ثلث مساحة سوريا والعراق.‎