7 قتلى على الأقل إثر هجوم انتحاري في إدلب السورية

7 قتلى على الأقل إثر هجوم انتحاري في إدلب السورية

المصدر: الأناضول

قُتل 7 مدنيين،  يوم الجمعة، إثر هجوم انتحاري استهدف مطعمًا في محافظة إدلب شمال شرق سوريا.

وقال مدير الدفاع المدني ”الخوذ البيضاء“ في إدلب، مصطفى الحاج يوسف:“إن انتحاريًا فجّر نفسه داخل مطعم مساءً، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل“.

وأضاف ”الحاج يوسف“ أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة عشرات بجراح مختلفة، نقلوا إلى مستشفيات قريبة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وحتى الساعة 16:45 (ت.غ) لم تتبنَ أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، منطقة ”خفض تصعيد“ بموجب اتفاق أُبرم بين تركيا، وروسيا، وإيران، في عاصمة كازاخستان.

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