إصابة 17 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب العشرات من الفلسطينيين، مساء يوم الجمعة، بالرصاص الحي، فيما أصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بعد قمع الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين الذين خرجوا في عدد من المناطق الحدودية شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في جمعة ”باب الرحمة“، ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية: إن ”17 فلسطينيًا أصيبوا بجراح متوسطة بالرصاص الحي، كما تم استهداف 3 مسعفين وصحفي بقنابل غاز مباشرة في القدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي“.

وبحسب مصادر طبية، فإن من بين المصابين طفل صنفت جراحه بأنها ”خطرة“، بعد إصابته بعيار ناري في البطن، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين بالاختناق جراء الغازات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، صوب المتظاهرين الفلسطينيين في المناطق الحدودية التي تشهد مشاركة الفلسطينيين في فعاليات ”مسيرة العودة وكسر الحصار“.

ويواصل الفلسطينيون، للجمعة التاسعة والأربعين على التوالي، المشاركة في فعاليات ”مسيرة العودة وكسر الحصار“، التي انطلقت نهاية شهر آذار/مارس من العام الماضي، وخلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وأعلنت الهيئة الوطنية العليا للمسيرات أن الجمعة المقبلة ستحمل عنوان ”جمعة المرأة الفلسطينية“، حيث تتزامن هذه الجمعة مع يوم المرأة العالمي، في الثامن من آذار/مارس من كل عام.