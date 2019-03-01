مع استمرار حفر الأنفاق.. الأمطار تتسبب بانهيارات أرضية في حي ”وادي حلوة“ بالقدس

شهد حي ”وادي حلوة“ في بلدة ”سلوان“ بمدينة القدس، عدة انهيارات أرضية نتيجة الحفريات والأنفاق الإسرائيلية أسفل الحي، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة، يوم الخميس.

وقال ”مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان“ في بيان له، إن ”هطول الأمطار في مدينة القدس لعدة ساعات كشف عن تشققات وانهيارات أرضية وتصدعات جديدة في حي وادي حلوة، نتيجة الحفريات الإسرائيلية المتواصلة وما يرافقها من تفريغ أتربة من أسفل الحي، لاستكمال أعمال حفر شبكة الأنفاق الموصلة الى أسوار المسجد الأقصى وساحة البراق“.

وأضاف البيان أن ”انهيارات خطيرة وقعت في سور ملعب وموقف للمركبات في حي وادي حلوة، إضافة إلى هبوط أراض في مكان“، مشيرًا إلى أن ”مؤسسات الاحتلال تقوم بحفريات متواصلة بآليات ثقيلة ويدوية على مدار الساعة“.

وتابع أن ”انهيارات وقعت أيضًا في أرض تابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس الملاصقة لمسجد عين سلوان“، لافتًا إلى أن تلك المنطقة شهدت عدة انهيارات في وقت سابق.

وحذر المركز من زيادة الانهيارات جراء الحفريات ”التي لا تتوقف“ في أحياء البلدة القديمة في مدينة القدس، بالقرب من المسجد الأقصى، مضيفًا أن ”رقعة الانهيارات والتصدعات آخذة بالاتساع، وهناك أكثر من 70 منزلًا تضرر من الحفريات الإسرائيلية“.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حفر الأنفاق حول المسجد الأقصى، حيث تشرف جمعيات يهودية متطرفة على حملة مستمرة تهدف إلى إقامة شبكة أنفاق تؤدي إلى مناطق استولت عليها بزعم اعتبارات دينية واستيطانية.