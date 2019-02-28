البشير يفوض صلاحياته كرئيس حزب المؤتمر لنائبه أحمد هارون

فوض الرئيس السوداني عمر البشير صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني العام، لنائبه في الحزب أحمد هارون.

وذكر الحزب في بيان أصدره في وقت متأخر من ليل الخميس، أن البشير ”فوض صلاحياته كرئيس للحزب، لنائبه أحمد محمد هارون، لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب الحاكم“.

وذكر الحزب في بيان أن ذلك القرار يأتي ”وفاء لما جاء في خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية“.

وانتخب حزب المؤتمر الوطني هارون نائبًا لرئيسه هذا الأسبوع، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور.