انفجار سيارة مفخخة في الموصل العراقية (فيديو وصور)‎

انفجرت سيارة مفخخة، مساء اليوم الخميس، في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، في أول حادثة بعد مرحلة من الهدوء النسبي أعقبت خروج تنظيم داعش من المدينة.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“: إن ”سيارة مفخخة انفجرت، مساء اليوم، في منطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل“، مبينًا أن ”السيارة انفجرت بالتحديد أمام باب العلوم في جامعة الموصل“.

وأضاف المصدر أن ”الانفجار أعقبه إطلاق نار عشوائي، لم تُعرف جهته إلى الآن“، مؤكدًا أنه ”لغاية الآن لم تُعرف الخسائر البشرية من قتلى وجرحى، بسبب إطلاق النار العشوائي والإجراءات الأمنية التي فرضت قرب مكان الانفجار“.