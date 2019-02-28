لماذا غاب حيدر العبادي عن ”الاجتماع الوطني التشاوري“ في العراق؟

كشف ائتلاف النصر، يوم الخميس، عن سبب عدم حضور زعيمه، رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي، الاجتماع الوطني التشاوري، الذي حضره جميع القيادات السياسية، والرئاسات العراقية الثلاث.

وقال القيادي في ائتلاف النصر، النائب في البرلمان فالح الزيادي، إن ”رئيس الجمهورية برهم صالح وجَّه دعوة لزعيم ”النصر“ حيدر العبادي لحضور الاجتماع الوطني التشاوري، وأبلغنا العبادي بحضوره قبل يوم من انعقاد المؤتمر، حيث كانت لديه نقاط معينة سيطرحها خلال الاجتماع“.

وأضاف الزيادي، أن ”العبادي أبلغ الائتلاف أنه لن يحضر لحدوث طارئ في اللحظات الأخيرة، وتعذّر عليه تكليف شخص آخر للذهاب ممثلًا عن النصر، كون الوقت الزمني كان قصيرًا، ولن يستطيع تبليغ أحد للذهاب“.

ونفى النائب وجود ”مقاطعة من قبل العبادي أو ائتلاف النصر للاجتماع“، حيث إن ”الأمور طبيعية جدًا، لكن الظرف الطارئ منعنا من المشاركة ليس إلا“.

فيما كشف مصدر سياسي عراقي مطلع لـ“ارم نيوز“ أن ”السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة العبادي في الاجتماع الوطني التشاوري، هو تعرضه إلى وعكة صحية، وليس لأي أسباب سياسية“.

وكان مصدر سياسي مطلع قال، أمس الأربعاء، إن“ائتلاف النصر وزعيمه حيدر العبادي، قاطعا الاجتماع التشاوري في قصر السلام، ولم يحضر أي ممثل عنه“، وفق وسائل إعلام عراقية.

وأكد بيان صادر عن الاجتماع التشاوري، والذي حضره قادة الكتل السياسية العراقية، ورؤساء جمهورية ومجلس وزراء وبرلمان سابقين، أن ”بغداد تتمسك بالابتعاد عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، والعمل على تطبيق شعار العراق أولًا“.