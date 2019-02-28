العراق أولًا.. ”الرئاسات الثلاث“ تتمسك بالابتعاد عن سياسة المحاور  

أفاد بيان صادر عن القيادات العراقية، اليوم الخميس، بأن بغداد تتمسك بالابتعاد عن سياسة المحاور، والصراعات الإقليمية والدولية، وتعلن شعار ”العراق أولًا“.

وجاء البيان عقب اجتماع تشاوري في القصر الرئاسي بالعاصمة بغداد، بحضور الرئاسات الثلاث وقادة الكتل والأحزاب السياسية.

وقال البيان إن المجتمعين ”بحثوا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في الحرب ضد الارهاب والموقف من التواجد العسكري في البلاد، وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات“.

وأكد المجتمعون أن أولويات القيادة العراقية هي: ”حفظ سيادة البلاد، وانتهاج سياسة النأي بالنفس، والابتعاد عن سياسة المحاور، وإبعاد البلاد عن النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية“.

وحسب البيان: ”أشار المجتمعون إلى ضرورة أن تكون البلاد ساحة للتلاقي، وتغليب مصلحة الشعب، والعمل على تبني شعار العراق أولًا“.

وكان القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، حيدر الملا، كشف أمس الأربعاء، في حديث مع“إرم نيوز“ أن ”الملتقى الوطني“، سيعقد بحضور الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية.

وقال: ”الملتقى الذي سيعقد، هو عبارة عن اجتماع موسع في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح، يحضره الرئاسات الثلاث (رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ورئيس الجمهورية)، وجميع قادة الكتل والأحزاب السياسية“.

وأضاف القيادي في تحالف الإصلاح أن ”أبرز ما ستتم مناقشته في (الملتقى الوطني) استكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي والقضايا الخلافية بين القوى السياسية وملف تواجد قوات التحالف الدولي في العراق“.