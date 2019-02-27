ردًا على إطلاق ”بالون مفخخ“.. الطيران الإسرائيلي يقصف موقعًا لـ“حماس“ في غزة

قصفت مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي، موقعًا عسكريًا تابعًا لحركة حماس في المنطقة الغربية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي، محيط موقع التل العسكري بين مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب القطاع، فيما لم تعلن الجهات الطبية الفلسطينية عن وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن القصف الإسرائيلي جاء ردًا على سقوط ”بالون مفخخ“ أطلق من قطاع غزة، على منزل في منطقة ”أشكول“ المحاذية للقطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه ”تم رصد مجموعة من البالونات تقل جسمًا مفخخًا أطلقت من جنوب قطاع غزة نحو الداخل، ويبدو أن الجسم انفجر في الهواء وألحق أضرارًا بمنزل في مستوطنة مجاورة“.

واستأنفت مجموعات شبابية مدعومة من حركة حماس، إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، بعد تعثر تطبيق اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل، في ظل رفض الأخيرة إدخال أموال مخصصة لدفع رواتب موظفي الحركة في قطاع غزة.